Красноярск, , 18:42 — REGNUM В Красноярском крае началось рассмотрение уголовного дела о приготовлении к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России. Обвиняемым по делу проходит житель Красноярска, сообщили в краевом суде.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, красноярец является приверженцем нацисткой идеологии. И, узнав о начале спецоперации, решил выехать на территорию бывш. УССР для участия в ней на стороне ВСУ. Его задержали на границе Белоруссии. Правоохранительные органы Белоруссии передали его Брянскому управлению ФСБ.

Отмечается, что первое закрытое судебное заседание прошло 17 октября в Брянском областном суде. При этом уголовное дело подсудно Красноярскому краевому суду, так как в материалах содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Частично дело будет рассмотрено в закрытом режиме.