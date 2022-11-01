Тюмень, 1 ноября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Тюменская область продолжает снабжать земляков, участвующих в специальной военной операции, тёплыми вещами, дополнительной амуницией и хозяйственным оборудованием. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Александр Моор.

Информационный центр правительства Тюменской области Инструменты и тёплая одежда для тюменских бойцов

«Передали землякам зимние спальные мешки, костюмы, которые рассчитаны на низкие температуры, нательное белье и термосы. Закупили для ребят также генераторы, удлинители, а еще печи для блиндажей и полевой бани», — отметил тюменский губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что правительство Тюменской области получает обратную связь от бойцов и командиров подразделений, и старается оперативно выполнять их просьбы.

«На местах часто требуется хозяйственное оборудование, поэтому отправили в подразделения ремонтный и шанцевый инструменты. Нужны военным также индивидуальные аптечки, дождевики, коврики, сидушки, навигаторы и бинокли. Земляки должны чувствовать нашу заботу и поддержку. Работу по поставке дополнительного оборудования воинским подразделениям продолжим», — заявил глава тюменской области.

Ранее Александр Моор опубликовал в своём телеграм-канале несколько видео, как в подразделении «Ермак» обустроены быт и работа полевой кухни. А недавно у бойцов из Тюменской области появился «сын полка» — боевой щенок по кличке Ермак.