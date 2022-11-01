Бухарест, 1 ноября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Каждый второй житель Румынии опасается, что предстоящей зимой не сможет эффективно отапливать свою квартиру или дом. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного румынской социологической службой Reveal Marketing Research, пишет бухарестская газета Jurnalul.

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Как утверждают 45% респондентов, выделяемые правительством субсидии не покрывают основных расходов на оплату соответствующих коммунальных услуг. Еще 53% опрошенных граждан заявляют, что не располагают необходимыми средствами, включая твердотопливные материалы, для поддержания нормальной температуры в жилищах. Кроме того, 48% участников исследования заявили об отсутствии денег на приобретение электрических отопительных приборов.

Уточняется, что опрос проводился среди граждан Румынии в возрасте от 18 до 80 лет. Всего в репрезентативном исследовании участвовало более тысячи человек, представляющих различные категории населения страны.