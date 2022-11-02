2 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 05:29 — REGNUM Почти 40 комплектов термобелья передали мобилизованным бойцам-десантникам ставропольские волонтёры. Одежду они сшили на собранные средства своими руками.

«В прошлый раз мы сшили 12 комплектов, в этот раз рулон метражом поменьше, поэтому будет где-то 10», — говорит волонтёр Татьяна.

Татьяна увидела в соцсетях, что швеи помогают бойцам и сама с головой ушла в эту деятельность Александр Погожев © ИА REGNUM

Ткань для пошива термобелья солдатам Александр Погожев © ИА REGNUM

В группе в социальной сети волонтеры обсуждают, что в данный момент необходимо шить и какие размеры предпочтительнее. Так как ребята в основном крупные, то сейчас шьют от 50 до 58 размера. В группе 22 человека, кто-то занимается только волонтерской деятельностью, кто-то помощь совмещает с работой.

В группе 22 человека, кто-то занимается только волонтерской деятельностью, кто-то помощь совмещает с работой Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я уже вступила в созданную группу, их же много, волонтерских движений. Лично ко мне пришло осознание, когда пришла весть, что мой родственник пойдет добровольцем. Мы ему помогли собрать необходимые вещи, позже, когда я увидела в соцсетях, что швеи помогают бойцам, то с головой ушла в эту деятельность», — говорит Татьяна.

Татьяна мама в декрете, у нее 2 дочери и малыш, которому недавно исполнилось 3 месяца. Муж Татьяну поддерживает и хвалит, деятельность одобряет.

Волонтёры Татьяна и Ксения Александр Погожев © ИА REGNUM

Лекала деталей термобелья Александр Погожев © ИА REGNUM Лекала деталей термобелья Александр Погожев © ИА REGNUM

Волонтеры делают раскрой разных размеров Александр Погожев © ИА REGNUM

Шьют все на дому, но не у всех есть специальное швейное оборудование. Например, балаклавы нужно шить специальным швом.

«Я беру ребеночка, сажусь в машину и еду в Татарку (населенный пункт возле Ставрополя). Там у девочки есть необходимое оборудование. Вообще, она работает в школе, а после школы шьет. Что удивительно, профессии у всех кто помогает разные», — говорит Татьяна.

Сейчас в основном отшивают термобельё от 50 до 58 размера Александр Погожев © ИА REGNUM

Лекала деталей термобелья Александр Погожев © ИА REGNUM

Татьяна работает в ателье, которое предоставляет место для раскроя и возможность шить за швейным оборудованием предприятия. Даже сейчас, будучи в декрете, она часто берет работу на дом.

Ксения и Татьяна раскраивают детали термобелья в ателье Александр Погожев © ИА REGNUM

Волонтеры раскраивают детали термобелья в ателье Александр Погожев © ИА REGNUM

Благотворительная акция волонтеров группы «Шьем бойцам. Ставрополь» Александр Погожев © ИА REGNUM

Большинство волонтёров шьют на дому Александр Погожев © ИА REGNUM

Ткань для термобелья Александр Погожев © ИА REGNUM Раскрой деталей термобелья Александр Погожев © ИА REGNUM

Благотворительная акция волонтеров группы «Шьем бойцам. Ставрополь» Александр Погожев © ИА REGNUM

Благотворительная акция волонтеров группы «Шьем бойцам. Ставрополь» Александр Погожев © ИА REGNUM

Помимо термобелья девушки шьют балаклавы, шапки, из остатков ткани носки.

«Мы сейчас в процессе производства дождевиков. Мы вчера передали пакеты с вещами и ребята высказали пожелание, потому что сейчас такая погода, нужны дождевики. У нас есть материал и мы рассматриваем, пустить его на спальные мешки или на плащ-палатку», — говорит Татьяна.

Благотворительная акция волонтеров группы «Шьем бойцам. Ставрополь» Александр Погожев © ИА REGNUM

Татьяна работает в ателье, которое предоставило место для волонтерской деятельности Александр Погожев © ИА REGNUM

Помимо термобелья девушки шьют балаклавы, шапки, из остатков ткани носки Александр Погожев © ИА REGNUM

В планах у волонтеров производство дождевиков для солдат Александр Погожев © ИА REGNUM

Ксения тоже свой выходной посвятила работе над изготовлением термобелья. В ателье раскраивать детали для пошива она пришла с сыном.

«Мы организовались с девчонками инициативной группой. Мы можем это делать, поэтому делаем. У меня на фронте никого нет, но с первых дней страшно, следим за новостями, хочется ребятам помочь», — говорит Ксения

Волонтеры передали на фронт уже 40 комплектов термобелья Александр Погожев © ИА REGNUM

Волонтеры говорят, что очень много людей оказывают помощь, но есть и те, кто возражает против такой деятельности. Невзирая на это, волонтеры находят время, лишают семью внимания, жертвуют из личных средств на поддержку мобилизованных ребят.

Швейная машина в ателье Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейная машина в ателье Александр Погожев © ИА REGNUM

«Выше головы не прыгнешь, стараемся все делать по мере сил и возможностей. И на семью время находим, и на работу, и на гуманитарную деятельность. В семье все положительно относятся, у мужа отец военный и дедушки наши были на войне, так что шьем с теплом для фронта», — говорит Ксения.

Татьяна за швейной машиной Александр Погожев © ИА REGNUM