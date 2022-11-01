Угледар, ДНР, 1 ноября, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В Павловке под Угледаром (ДНР) 1 ноября весь день идут тяжелые бои, при поддержке авиации и артиллерии российские войска теснят противника, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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«На данный момент большая часть населенного пункта под нашим контролем, ребята идут вперед», — добавил военкор.

Как сообщалось ранее, утром 1 ноября на угледарском направлении возобновились бои. Работает артиллерия ВС России, ее поддерживает авиация. Задача-минимум ВС России — выбить киевские подразделения из Павловки и Новомихайловки, а также взять под контроль автомобильную дорогу Угледар — Марьинка, напомнил военкор Евгений Поддубный.