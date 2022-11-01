1 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в Швеции активисты (выходцы с территории б. УССР) общественных организаций обратились к властям с просьбой увеличить пособия для беженцев.

Мирослава Романенко, , 19:11 — REGNUM В Швеции активисты общественных организаций (выходцы с территории б. УССР) обратились к властям с просьбой увеличить пособия для беженцев, соответствующее обращение было размещено в газете Expressen.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

Авторы обращения считают, что в условиях подорожания жизни пособия размером в 71 крону в сутки (около 400 рублей) беженцам с территории бывш. УССР недостаточно.

В обращении также был затронут вопрос трудоустройства беженцев. Отмечается, что если в сутки беженец с территории б. УССР зарабатывает больше суммы, которая предусмотрена пособием, то его лишат пособия. Беженцы вынуждены устраиваться на работу, условия труда которой небезопасны, некоторые из них даже становятся жертвами торговли людьми, а иные и вовсе вынуждены вернуться домой.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения, реагируя на требование повысить пособие, указали на то, что беженцы с территории б. УССР, видимо, считают, что им все должны.

«Вот где геноцид творится!» — иронизирует Tulips321.

«В Стокгольмский арбитраж! Срочно! Там-то точно все знают — [жителям б. УССР] все должны, как земля колхозу!» — с сарказмом добавил Doctor Retrofrenolog.

«Наверное, они думали, что приедут в Швецию и их там будет ждать шведский стол…» — пишет Ник@Z.

«Вообще-то это шведы во всём виноваты! Ну после москалей клятых, разумеется. Это они за*рали мозги, забили баки несчастному Мазепе, и с тех пор извечная тяга к предательству у *охла получила новый смысл…» — с юмором добавил AndroNik.

«Да как они вообще посмели, эти мерзкие шведы, заставлять работать великоукров?! Разве недостаточно того, что протовеликоукры выкопали Чёрное море? Им только за это все цивилизованные страны пожизненный пансион должны платить», — шутит Konstantin.

Древнейшая история Александр Горбаруков © ИА REGNUM©

«На работу?! Августейшие особы?! Должны устраиваться?! Беспредел, конечно. Короны ж запылятся, надо понимать такие вещи!» — не без сарказма пишет Variabilis.

«Вообще-то это разве новость, что человеку нужно зарабатывать себе на пропитание? Или их на [территории б. УССР] даром кормили? Очевидно же, не потопаешь — не полопаешь… Все об этом знают, за исключением, как выясняется, укров», — отметил Sergey S.

«Ужасно… Работать… На [территории б. УССР] такого не было… Всё само в рот летело (вспоминая известное произведение Гоголя)…» — смеется Екатерина.

«Что Европа посеяла, то пусть и пожинает. Здесь я топлю за [беженцев с территории б. УССР] изо всех сил», — прокомментировала Евгения Э.

«Почти год висят на шее Европы и все никак работать не хотят», — добавила Татьяна.

«Ну 400 рублей на шведские цены, я думаю, и вправду скромненько очень», — написала Oksanaft.

«А что так? А в Донбассе людям вообще [киевский режим] ничего не платил 8 лет. Не переживали, ведь, а?» — отреагировала Ирина.

«Попрошайки недовольны, попрошайки требуют!» — написала Anjelika.

«Попросили? Это не про [жителей б. УССР]. Наверное, потребовали», — добавила Ирина К.

«Местным бы кто столько дал, чтоб выживалось легче. Жизнь, она у всех дорожает, если что», — комментирует Ксю.

«Сколько они уже сидят там, их ещё пару лет обеспечивать, что ли? Восемь месяцев прошло, уже пора работать как 7 месяцев», — призвал A. G.

«Ну правильно [беженцы с территории б. УССР] делают, аппетит приходит во время еды! Разбаловала их Европа, теперь хрен их с шеи сбросят!» — с сарказмом подытожила Лариса.