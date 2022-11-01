Бухарест, , 18:20 — REGNUM Власти Бухареста объявили о начале масштабной программы реализации по модернизации городских теплосетей. Об этом 1 ноября сообщает газета Jurnalul.

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По словам примара (мэра) Бухареста Никушора Дана, на соответствующие работы в рамках программы европейского финансирования выделено 260 млн евро. Предполагается, что в течение ближайшего года в городе будет отремонтировано до 210 километров труб.

Напомним, Бухарест является единственной европейской столицей, где изношенность систем тепло- и водоснабжения составляет до 80%.

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