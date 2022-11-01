Бухарест, 1 ноября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Власти Бухареста объявили о начале масштабной программы реализации по модернизации городских теплосетей. Об этом 1 ноября сообщает газета Jurnalul.

seisdeagosto Бухарест

По словам примара (мэра) Бухареста Никушора Дана, на соответствующие работы в рамках программы европейского финансирования выделено 260 млн евро. Предполагается, что в течение ближайшего года в городе будет отремонтировано до 210 километров труб.

Напомним, Бухарест является единственной европейской столицей, где изношенность систем тепло- и водоснабжения составляет до 80%.