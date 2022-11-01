Санкт-Петербург, 1 ноября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу приостановили почти 1200 исполнительных производств у мобилизованных жителей города. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по С.-Петербургу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Судебные приставы

Судебные приставы помогают мобилизованным гражданам. К ним уже поступило 410 заявлений от призванных на службу. В результате чего приостановлено порядка 1200 производств.

Также в ведомстве отчитались о работе за девять месяцев 2022 года. В праве выезда за пределы России приставы ограничили около 120 тыс. должников. Кроме того ограничения на управление транспортными средствами действовали на должников в рамках 3,5 тыс. исполнительных производств. Имущество должников арестовали на сумму свыше семи миллиардов рублей.

Напомним, что мобилизованным гражданам Петербурга оказывают различную помощь. Мужчины могут бесплатно получить услуги нотариусов, их снабжают амуницией. Семьям мобилизованных предоставляют гуманитарную, юридическую и психологическую помощь.