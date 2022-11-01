Белград, 1 ноября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Официальный Белград благодарен режиму в Киеве «за принципиальную позицию по отношению к территориальной целостности и суверенитету Сербии». Об этом заявил спикер парламента Сербии Владимир Орлич 1 ноября в Белграде во время встречи с послом киевского режима Владимиром Толкачом.

ИА REGNUM Здание парламента Сербии

Орлич подчеркнул, что Сербия последовательно выступает за соблюдение международного права и принципов территориальной целостности и суверенитета всех государств-членов ООН.

«Мы благодарны вам за соблюдение суверенитета и территориальной целостности Сербии. К сожалению, есть те страны, которые на словах выступают за защиту принципов международного права, но при этом открыто нарушают эти принципы на примере Косово и Метохии», — процитировала пресс-служба спикера парламента Сербии его слова.

Толкач со своей стороны заявил, что режим в Киеве не намерен менять позицию по отношению к Косово и Метохии.

Напомним, что ранее Владимир Толкач заявил, что Киев благодарен албанским сепаратистам в Косово за поддержку, оказанную населению, проживающему на территории б. УССР с начала российской специальной военной операции.