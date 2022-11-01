Москва, , 18:04 — REGNUM Киев должен предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях. Об этом заявил 1 ноября заместителя министра иностранных дел России Сергей Вершинин на встрече послом Турции в Москве Мехметом Самсаром, сообщает пресс-служба МИД России.

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«В ходе встречи были проанализированы ключевые направления российско-турецкого сотрудничества на международных площадках, прежде всего «Черноморская инициатива» по вывозу из портов [на территории б. УССР] сельскохозяйственной продукции в контексте недавнего террористического акта Киева в отношении Севастополя», — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, с российской стороны была подчеркнута необходимость предоставления Киевом «гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Чёрном море в военных целях».