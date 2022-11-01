Бишкек, 1 ноября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Специалистам удалось восстановить работу серверов Министерства здравоохранения Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба медицинского ведомства 1 ноября.

Justin Технический сбой

Официальный сайт и сервисы Минздрава вновь доступны для жителей республики.

В ведомстве рассказали о том, что накануне, 31 октября, в работе серверов произошёл системный сбой, приведший к обрушению всех сервисов Министерства здравоохранения.

«Работы по восстановлению всех сервисов и систем продолжаются, в ближайшее время все они заработают в штатном режиме», — подчёркивают в Минздраве.

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