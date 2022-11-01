Новосибирск, , 18:04 — REGNUM Новосибирская область выбрана одним из пилотных регионов для формирования научно-популярного туризма России. В 2023 году область подаст заявку на национальный брендовый туристический маршрут, сообщили в новосибирском правительстве.

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«Стимул для развития научного туризма в Новосибирской области дают наличие Академгородка и наукограда Кольцово. На самой умной улице в мире (проспекте Лаврентьева) сочетаются современная архитектура и уникальная для развития инновационных бизнес-проектов молодых предпринимателей научно-деловая инфраструктура, — прокомментировала заместитель министра экономического развития региона Анна Павлова. — Однако существует ряд проблем, связанных с ограниченностью доступа на музейно-выставочные площадки, которые и будут решаться с помощью проекта. Комплексный подход позволит сформировать методологическую основу и даст результат в виде сформированного туристического продукта».

Отметим, что сейчас для интересующихся научным туризмом в Академгородке и наукоградах есть экскурсионные маршруты. Также создан бесплатный аудиогид «Тропой науки» для самостоятельных прогулок.