Санкт-Петербург, , 18:11 — REGNUM Власти Ленинградской области готовятся перевести деньги правительству Санкт-Петербурга, которое даст старт продлению «оранжевой» (четвертой) линии Петербургского метрополитена и строительству станции метро в областном городе Кудрово.

Метро Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщило 1 ноября издание «47news».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вторя станция Петербургского метро на территории Ленобласти появится в одном из крупных городов региона, расположенном на периферии Северной столицы — в городе Кудрово. В ближайшее время власти Ленобласти направят Смольному первый транш в 265,7 млн рублей на выкуп частных участков под размещение наземных элементов будущей станции. Кроме того, эти деньги будут направлены и на компенсационные выплаты владельцам гаражей, которые стоят на месте двух будущих вестибюлей, вентиляционных шахт, а также планируемого электродепо «Правобережное».

Напомним, что в начале 2022 года комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) приступил к проектированию строительства линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное». На данные работы исполнителю отведено 18 месяцев.

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