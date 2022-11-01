Волгоград, , 17:56 — REGNUM Мероприятия по дезинфекции территории общественных пространств, размещенных в пойме реки Царица в Волгограде, инициировали в региональном управления Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября сообщил в пресс-службе ведомства.

Дезинфекция Фото: пресс-служба Западного военного округа

Обработке подвергнут зону отдыха, затопленную нечистотами в результате аварии на канализационном магистральном коллекторе. Это территории сквера имени Александры Пахмутовой, детской железной дороги РЖД и другие объекты.

Роспотребнадзор также ежедневно отслеживает пробы воды в реке Волга, точках водозаборов, расположенных ниже по течению от места аварии, в разводящей сети Волгограда и местах заправки автоцистерн и непосредственно из самих автомобилей, используемых для доставки питьевой воды потребителям.

Как сообщало ИА REGNUM, порыв коллектора оставил на пять дней без воды и отопления порядка 150 тысяч жителей Советского и Ворошиловского района Волгограда. Возбуждены два уголовных дела.