Волгоград, 1 ноября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Мероприятия по дезинфекции территории общественных пространств, размещенных в пойме реки Царицы в Волгограде, инициировали в региональном управления Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября сообщил в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Западного военного округа Дезинфекция

Обработке подвергнут зону отдыха, затопленную нечистотами в результате аварии на канализационном магистральном коллекторе. Это территории сквера имени Александры Пахмутовой, детской железной дороги РЖД и другие объекты.

Роспотребнадзор также ежедневно отслеживает пробы воды в реке Волге, точках водозаборов, расположенных ниже по течению от места аварии, в разводящей сети Волгограда и местах заправки автоцистерн и непосредственно из самих автомобилей, используемых для доставки питьевой воды потребителям.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв коллектора оставил на пять дней без воды и отопления порядка 150 тысяч жителей Советского и Ворошиловского районов Волгограда. Возбуждено два уголовных дела.