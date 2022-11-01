Москва, , 17:55 — REGNUM Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации, действительно, обсуждалась в самом начале объявления частичной мобилизации, но сейчас идея утратила свою актуальность, следует из опубликованного совместного заявления депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия» Андрея Картаполова и Василия Пискарева.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM ранее, законопроект об уголовном наказании за отказ от мобилизации разработали депутаты фракции «Единая Россия». Предполагается, что за отказ от мобилизации будут штрафовать на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Также наказанием могут стать принудительные работы сроком до пяти лет, а самой суровой мерой будет лишение свободы на пять лет.

«Целью ее было — выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами. На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной Думой она не рассматривается», — говорится в заявлении депутатов, которое опубликовано в телеграм-канале партии «Единая Россия».

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