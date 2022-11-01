Ереван, , 17:50 — REGNUM Чистый приток денежных переводов в Армению за январь–сентябрь 2022 года составил $1,7 млрд, что более чем в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом 1 ноября сообщил журналистам директор макроэкономического департамента Центрального банка Армении Армен Нурбекян.

Флаг Армении

«Общие чистые денежные переводы через банковскую систему в январе–сентябре составили $1,7 млрд. Это очень большая цифра. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года рост составил 155%», — сказал он.

Представитель регулятора уточнил, что увеличение показателя «почти полностью» обусловлено ростом числа чистых денежных переводов из России.

Он также отметил, что этот показатель оказывает непосредственное влияние на формируемый в Армении валютный курс.