Ижевск, , 17:48 — REGNUM Главой МЧС Удмуртии назначен полковник внутренней службы Сергей Пряженцев. Соответствующий указ подписал 31 октября президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.

Глава управления МЧС по Удмуртии Сергей Пряженцев пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

С 1988 по 2011 годы Пряженцев служил на различных должностях в вооруженных силах РФ. В течение десяти лет — с 2011 по 2021 год — служил в главном управлении МЧС России по Ростовской области. В сентябре прошлого года перешел с должности замглавы ростовского управления на пост первого заместителя начальника МЧС по Удмуртии.

ИА REGNUM напоминает, предыдущий глава ведомства Петр Фомин в сентябре был избран депутатом Госсовета Удмуртии. Он руководил работой министерства с 2008 года. В региональном парламенте он возглавляет постоянную комиссию по общественной безопасности, регламенту и организации работы госсовета.