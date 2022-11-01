Вашингтон, 1 ноября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Правительство США может уже в начале ноября передать Киеву еще восемь систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS, а также соответствующие боеприпасы к ним, сообщают 1 ноября местные СМИ со ссылкой на Пентагон.

Soldatnytt ЗРК NASAMS

Отмечается, что первые две установки будут доставлены в ближайшее время, еще шесть переданы позднее. При этом глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что системы могут быть переданы в начале ноября.

Ранее пресс-секретарь минобороны США Сабрина Сингх заявила, что солдаты киевского режима вскоре завершат обучение пользованию системамами ПВО NASAMS, после чего Штаты начнут поставки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил отправку киевскому режиму в ближайшие недели систем противовоздушной обороны и радаров.