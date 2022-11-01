Херсон, , 17:43 — REGNUM Медицинские учреждения, которые находятся в 15-километровой зоне левого берега Днепра в Херсонской области, работать не будут, сообщили 1 ноября в министерстве здравоохранения региона.

Река Днепр Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Медучреждения, которые входят в 15-километровую зону, работать не будут. Они будут развернуты в других населенных пунктах Херсонской области, куда эвакуируют мирных жителей, и медработники нужны именно там, чтобы выполнять свой профессиональный долг и заботиться о людях», — пояснил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Ильмиев призвал сотрудников всех лечебных учреждений в максимально сжатые сроки покинуть территорию, которая подпадает под плановое перемещение жителей.

«В это ответственное время вы должны позаботиться о своих семьях и сделать все для их скорейшего вывоза в безопасные районы», — обратился министр.

Он подчеркнул, что мера носит временный характер и добавил, что все органы государственной власти продолжают функционировать и выполнять свои задачи. Перемещённые жители получат необходимую помощь.

«Система здравоохранения продолжает работать на территории Херсонской области, а сеть медучреждений бесперебойно оказывает и будет оказывать помощь всем нуждающимся жителям», — добавил Ильмиев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области в связи с угрозой массированного обстрела Каховской ГЭС приняли решение о вывозе жителей всех населенных пунктов в 15-километровой зоне левого берега Днепра. Около 70 тысяч человек планируется переместить за три дня.