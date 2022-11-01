В Херсонской области закроют больницы, входящие в 15-километровую зону
Херсон, 1 ноября, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Медицинские учреждения, которые находятся в 15-километровой зоне левого берега Днепра в Херсонской области, работать не будут, сообщили 1 ноября в министерстве здравоохранения региона.
Ильмиев призвал сотрудников всех лечебных учреждений в максимально сжатые сроки покинуть территорию, которая подпадает под плановое перемещение жителей.
Он подчеркнул, что мера носит временный характер и добавил, что все органы государственной власти продолжают функционировать и выполнять свои задачи. Перемещённые жители получат необходимую помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области в связи с угрозой массированного обстрела Каховской ГЭС приняли решение о вывозе жителей всех населенных пунктов в 15-километровой зоне левого берега Днепра. Около 70 тысяч человек планируется переместить за три дня.