Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Власти Ленинградской области в 2023 году планируют потратить на социальную сферу и здравоохранение 56,4 млрд рублей, сообщил 1 ноября депутатам Законодательного собрания на совместном заседании постоянных комиссий по здравоохранению и по социальной политике и трудовым отношениям председатель комитета финансов Ленобласти Роман Марков, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Заседание постоянных комиссий по здравоохранению и по социальной политике и трудовым отношениям Ленобласти vk.com/lenoblzaks

По словам Маркова, на социальную политику и здравоохранение из областной казны предполагаются крупные траты: 29,6 млрд рублей и 26,8 млрд рублей соответственно.

«Впервые цифра первого варианта проекта бюджета, предназначенная на социальную поддержку граждан, уже равна полной сумме предыдущего года», — отметила председатель комиссии по соцполитике Татьяна Бездетко («Единая Россия»).

В свою очередь председатель постоянной комиссии по здравоохранению Александр Петров («Единая Россия») указал, что формирование бюджета происходит в непростой ситуации, которая требует дополнительных затрат, и поблагодарил финансовый сектор за сохранение основных параметров отрасли здравоохранения.

Также в рамках рассмотрения бюджета членами комиссии были подняты вопросы строительства фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечения онкологических больных лекарственными препаратами, кадровой проблемы в здравоохранении, а также финансирования учреждений, предоставляющих социальных услуги.

Кроме того, депутаты в первом чтении рассмотрели проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов. Так, подушевой норматив в будущем году увеличивается на 523 рубля, в 2024-м — на 1131 рубль, в 2025-м — на 2065 рублей. Соответственно возрастают и субвенции в бюджет Федерального фонда. Вводится статья 6, которая позволяет более оперативно реагировать на изменения по оплате между двумя субъектами — Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. А также на 145% увеличиваются ассигнования на оплату оказанной в Санкт-Петербурге медицинской помощи жителям области.

Напомним, что первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 9 ноября, а за день до этого в Кингисеппе пройдут публичные слушания по бюджету-2023.

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