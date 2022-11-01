Ярославль, , 17:56 — REGNUM В Ярославле пассажирка, получившая травмы в маршрутке, отсудила моральную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Маршрутные автобусы в Ярославле Yarnews.net

В июле прошлого года водитель маршрутки, выезжая с перекрёстка с круговым движением на улицу Первомайскую, резко затормозил. От этого два пассажира упали и получили травмы. Более того, одну женщину доставили в больницу с ушибами головы и кровотечением из носа.

Пострадавшая подала в суд на перевозчика ООО «Автократ». В результате суд взыскал в пользу пассажирки компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 10 тысяч рублей.