Новосибирск, 1 ноября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области конфликт между двумя школьниками перерос в жестокое избиение одного из подростков. ЧП произошло во дворе школы в селе Новолуговое, граничащем с Первомайским районом Новосибирска.

40.мвд.рф Подросток

По данным отца избитого школьника, конфликт начался со случайного толчка после урока в классе и продолжился на улице. У 14-летнего школьника, по словам родителя, сломан нос, травмированы зубы, щеки зашиты изнутри — ему предстоит сложная лицевая операция. Сейчас он в больнице.

В региональном управлении СКР ИА REGNUM сообщили, что для установления всех обстоятельств произошедшего перед прокурором города Обь инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту избиения несовершеннолетнего из органов внутренних дел в производство следственных органов.

«По предварительным данным, днем 26 октября 2022 года в селе Новолуговое во время урока между двумя одноклассниками произошел словесный конфликт. После окончания занятий, находясь на территории школы, 13-летний подросток избил 14-летнего, причинив ему множественные телесные повреждения и несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение. Следователям предстоит установить причину и мотивы случившегося», — уточнили в СКР.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.