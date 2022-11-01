Белгород, 1 ноября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Пять домашних игр чемпионата России для волейбольного клуба «Белогорье» пройдут в других регионах. Об этом ИА REGNUM1 ноября сообщили в пресс-службе команды.

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Игры должны были пройти на «Белгород-Арене» с 12 ноября по 29 декабря 2022 года. На заседании исполкома Всероссийской федерации волейбола 1 ноября было принято решение о переносе этих игр на поля соперников.

«В свою очередь, те матчи, которые во втором круге «Белогорье» должно было сыграть в гостях, в 2023 году становятся домашними играми «львов», — уточнили в клубе.

Первая выездная игра пройдёт 12 ноября в Новосибирске с «Локомотивом». Затем белгородцы встретятся с командами Санкт-Петербурга, Минска, Кемерово и Нижнего Новгорода.