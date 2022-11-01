Бишкек, , 17:40 — REGNUM Годовая инфляция в Киргизии в конце октября составила 14,9%, снизившись за месяц на 0,6 процентного пункта. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка республики 1 ноября.

Инфляция Picserver.org

Финансовый регулятор отмечает, что рост потребительских цен носит преимущественно немонетарный характер и отражает влияние как со стороны мирового рынка продовольствия и энергоносителей, так и со стороны структуры экономики Киргизии, отличающейся высокой зависимостью от импорта.

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За девять месяцев 2022 года реальный прирост ВВП Киргизии составил 7,2%, в том числе за счет эффекта низкой базы предыдущего года.

Наиболее высокие темпы прироста отмечены в таких секторах экономики республики, как промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.

«Внешняя среда характеризуются ужесточением глобальных финансовых условий на фоне усиления инфляционных процессов в мире. Денежно-кредитные условия в Киргизии существенно не изменились и остаются жёсткими. Ситуация на денежном и валютном рынках остается относительно стабильной», — резюмируют аналитики Нацбанка.

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