Красноярск, , 18:19 — REGNUM В Дудинке и Норильске Красноярского края 4 ноября пройдёт главный этнический фестиваль Таймыра «Большой Аргиш». Тема культурного события — «По следам больших экспедиций». Рассказывать о жизни на просторах бескрайней таймырской тундры будут участники нескольких исследовательских поездок и сами нганасаны, эвенки, долганы, энцы и ненцы. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

На Таймыре Programmes.putin.kremlin.ru

Гостям фестиваля расскажут о культуре, философии и быте таймырских этносов, а также о тех посёлках, до большинства из которых добраться можно лишь на вертолёте.

Этнический праздник начнется в Таймырской Ойкумене (Таймырский Дом народного творчества), где гости смогут посетить чумы, а также покататься на оленьей упряжке.

На площадке Таймырского краеведческого музея гости могут ознакомиться с работами долганского художника, посетить мультимедийную выставку «Ожившие полотна Бориса Молчанова».

Также будет представлена фотоэкспозиция «Россия. Арктика. Таймыр», на который запечатлена жизнь северян в самых отдалённых уголках полуострова.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут лекции на тему «Посёлки Таймыра», состоятся открытые чтения и работа книжной выставки, выступят творческие коллективы Дудинки и посёлков Таймыра, участники проведут мастер-классы, а также представят и угостят гостей мероприятия северными блюдами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае в период с 3 по 8 ноября пройдёт международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Диктант, который проходит в седьмой раз, традиционно проводится в канун Дня народного единства.

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