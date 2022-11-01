Тюмень, 1 ноября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В Тюмени в выходные и праздничные дни — 4, 5 и 6 ноября — все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на Набережной, будут бесплатными в честь празднования Дня народного единства. Об этом сообщает горадминистрация областного центра.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Парковочное пространство Тюмени

«Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Сегодня оно представлено в периметре улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — Первомайской — Советской – Профсоюзной», — сообщает пресс-служба мэрии Тюмени.

По вопросам работы парковочного пространства тюменцам и гостям города предлагают обращаться в МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-0722.