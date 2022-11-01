Санкт-Петербург, 1 ноября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Городской суд Санкт-Петербурга прекратил производство по коллективному административному иску о признании недействующим закона о комплексном развитии территорий (КРТ) — так петербургские чиновники «замаскировали» программу реновации в отношении панельных хрущёвок. Документом с определением суда поделились в телеграм-канале «Реновация НОВОСТИ».

Pixabay.com В суде

В суде отметили, что те нормативные положения, которые истцы хотели оспорить, в настоящее время не действуют. Это прежде всего связано с приостановкой некоторых положений закона о КРТ решением Заксобрания и губернатора.

В определении суда сказано, что «производство по делу в части оспаривания нормативного правового акта, действие которого приостановлено, подлежит прекращению на основании части 4 статьи 2, части 2 статьи 194, пункта 1 части 2 статьи 214, пунктом 3 части 1 статьи 194 КАС РФ». В связи с этим суд заключил, что угроза нарушения прав и законных интересов собственников в настоящее время отсутствует.

Однако противники реновации считают такое определение незаконным, так как приостановка некоторых положений петербургского закона о реновации не является основанием для прекращения дела, согласно КАС РФ. К тому же, по мнению активистов, угроза нарушения прав не исчезла. Останавливаться на этом противники реновации в Петербурге не планируют. Истцы направят апелляционную жалобу на определение суда.

Напомним, что решение о приостановке закона о реновации ранее приняли в Законодательном собрании Петербурга. Соответствующий документ затем был подписан губернатором Александром Бегловым.