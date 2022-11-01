Бишкек, , 17:31 — REGNUM Азиатский банк развития одобрил выделение правительству Киргизии $50 млн (3,08 млрд рублей) на поддержку продовольственной безопасности, социальную защиту и помощь уязвимым группам населения после пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба финансового института.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Из этих денег $25 млн (1,54 млрд рублей) власти республики получат в виде кредита, а ещё столько же — в качестве гранта.

Также Азиатский банк развития предоставит Киргизии техническую помощь на сумму $400 тысяч (около 25 млн рублей) для повышения потенциала правительства и определения областей для проведения реформ.

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