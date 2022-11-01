Самара, 1 ноября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Еще несколько тонн груза для участников специальной военной операции будет отправлено из Самарской области. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Вещи мобилизованных

Сообщается, что это седьмой по счету гуманитарный конвой, который был сформирован в рамках акции общественной палаты Самарской области.

Отмечается, что самарским военнослужащим доставят теплые вещи, продукты питания, гигиенические принадлежности, лекарства.

«Мы не могли остаться в стороне, коллективом решили откликнуться. Теперь будем продолжать, потому что по-другому нельзя. Мы подумали, что время сейчас холодное, впереди зима и теплые одеяла, подушки — это то, что может согреть наших бойцов, передать частицу нашего тепла ребятам», — приводит пресс-служба слова начальника управления министерства юстиции по Самарской области Павла Сокола.

Сообщается, что запросы воинов аккумулируются в благотворительном фонде «Звезда и Лира». Ранее от военнослужащих поступила просьба прислать им мед и чеснок.

«Более ста килограммов чеснока и меда привезли из Исаклинского района. Также откликнулись хозяева личных подворий и пасек. Об этом попросили наши солдаты, потому что с наступлением зимы есть риск простудиться», — сообщила директор по развитию благотворительного фонда «Звезда и Лира» при доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова, председатель женсовета 2-й Гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина.

Отмечается, что жители региона доставляют на пункты сбора овощи, которые они вырастили на собственных подворьях.

«Сельчане переживают за наших воинов и стараются внести свою, пусть и небольшую лепту, в будущую Победу. В Исаклинском районе производится экологически чистый и вкусный мед. Также мы отправим бойцам медикаменты, продукты и теплые носки, которые вяжут селянки. Таким образом мы хотим поделиться душевным телом с нашими солдатами», — сообщил председатель общественной палаты Исаклинского района Владимир Маслов.

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