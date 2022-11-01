Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга утвердили строительство продолжения Невско-Василеостровской (третьей, «зелёной») линии Петербургского метрополитена — от действующей станции «Беговая» до будущей станции «Планерная», сообщили 1 ноября в пресс-службе АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС).

Строительство метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Метростроителям Петербурга предстоит выполнить целый комплекс подготовительных работ: возведение стартового комплекса для монтажа проходческого щита «Надежда», в том числе обустройство временного котлована и железобетонных конструкций, сооружение временной монолитной обделки для ввода оборудования; ревизия и монтаж самого щита, замена быстроизнашиваемых запчастей. Весь этот процесс займет до полугода.

«Начать движение от «Беговой» в сторону будущей станции «Зоопарк» механизированный тоннелепроходческий комплекс сможет в 2023 году», — уточнили в МССС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство РФ выделило властям Петербурга инфраструктурный бюджетный кредит на общую сумму 8 млрд 11 млн 267 тыс. рублей. Он предназначен на продолжение строительства двух линий метрополитена — Красносельско-Калининской (шестой) линии — от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское» и участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» и Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии метрополитена — от станции «Спасская» до станции «Морской фасад» (1-й пусковой комплекс от станции «Спасская» до станции «Большой проспект»).

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