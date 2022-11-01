Бишкек, , 17:27 — REGNUM Ледник, расположенный на хребте Ак-Шыйрак в Киргизии, переименовали в честь основателя Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заед Аль Нахайяном.

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По словам пресс-секретаря главы государства Эрбола Султанбаева, президент Киргизии вручил своему арабскому коллеге сертификат о присвоении географического названия и картину с изображением этой горной вершины.

«Покойный шейх Заид бин Султан Аль Нахайян был известен как сторонник сохранения и экономии воды и приверженец бережного отношения к экологии», — отметил Садыр Жапаров.

Отметим, что в Киргизии ряду местных вершин уже присвоили имена известных политиков, к примеру, на границе с Таджикистаном расположился пик Владимира Ленина (7 134 м), в Иссык-Кульской области — гора имени Бориса Ельцина (5 168 м) и в Чуйской области пик имени Владимира Путина (4 446 м). Даже есть пик Санта Клауса (4 680 м) в Ошской области республики.

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