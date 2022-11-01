Торжок, Тверская область, , 17:26 — REGNUM Имя Героя России Василия Клещенко будет присвоено улице в городе Торжок Тверской области, сообщили 1 ноября корреспонденту в пресс-службе правительства региона. С инициативой выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Улицу в Торжке назовут именем Героя России, погибшего в ходе спецоперации Пресс-служба правительства Тверской области

На улице, в названии которой увековечат память Василия Клещенко, расположен 344-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны России.

Добавим, что в конце августа имя Василия Клещенко было присвоено средней школе № 5 города Торжка.

Василий Клещенко прошёл путь от лётчика-оператора Ми 24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344 Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ. Он погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на территории бывш. УССР.

Указом президента РФ от 6 августа 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Василию Петровичу Клещенко присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).