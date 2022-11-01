Чесма, Челябинская область, 1 ноября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Чесменском районе Челябинской области лебедя спасли из ледяного плена. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Цитата м/ф «Гадкий утенок». реж. Владимир Дегтярев. 1955. СССР Лебедь

Инцидент произошёл на озере Светилом. Внимание старшего участкового полиции привлекли пять лебедей, которые размахивали крыльями и громко кричали. Он выяснил, что в озере находится ещё один лебедь, который примёрз ко льду, а остальные птицы пытались привлечь внимание.

С помощью сотрудников МЧС лебедя удалось спасти. При обследовании выяснилось, что он сильно ослаб и не мог самостоятельно передвигаться.

Спасённого передали директору учебно-полевого комплекса Чесменского музея Марине Овчиниковой. Сейчас он находится там под присмотром.