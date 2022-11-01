Бишкек, 1 ноября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В период с 2010 по 2019 год в Киргизии ежегодно фиксировалось около 5 тысяч смертей, связанных с загрязнением воздуха. То есть плохая экологическая обстановка стала причиной 13% преждевременных смертей. Об этом говорится в отчёте аналитиков Программы развития ООН

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По мнению специалистов, проблему выбросов усугубляет слабое перемешивание воздуха в киргизской столице.

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«Бишкек регулярно входит в пятёрку городов с самым загрязнённым воздухом в мире в зимний отопительный период. Среднегодовые уровни мелкодисперсных частиц PM2.5 в городе значительно превышают все национальные и международные нормативы», — отмечается в докладе.

Эксперты, задействованные Организацией объединённых наций, пришли к выводу, что используемый для отопления домов уголь с высоким содержанием серы является основным источником загрязнения воздуха в столице Киргизии.

«Согласно результатам исследования, вклад ТЭЦ Бишкека в приземные концентрации твёрдых частиц PM2.5 и PM10 составляет менее 1% потому, что благодаря высоте дымовых труб загрязняющие вещества рассеиваются далеко за пределами города. В то же время 70% домохозяйств в Киргизии отапливаются углём, что вызывает наиболее опасные концентрации мелкодисперсных твёрдых частиц», — подчёркивается в исследовании ПРООН.

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