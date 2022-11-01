Казань, , 17:29 — REGNUM В Татарии призванным на военную службу по мобилизации или по контракту не нужно оплачивать налоговые уведомления, для них предусмотрена отсрочка и некоторые льготы. Об этом 1 ноября сообщил руководитель управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил, что наступает срок уплаты имущественных налогов за 2021 год. Полученные ранее налоговые уведомления мобилизованным жителям исполнять не нужно, так как будут сформированы новые уведомления с другим сроком уплаты налога.

«Законом Республики Татарстан жители нашей республики, призванные в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 год. Но это касается только одного транспортного средства, которым владеет мобилизованное лицо», — уточнил руководитель управления ФНС по РТ.

В республике мобилизованным предпринимателям предоставят отсрочку по предоставлению декларации и уплате налогов. По отношению к ним налоговые проверки не назначаются и счета не блокируются, добавил Сафиуллин.

Для этой категории налогоплательщиков на время прохождения службы и дополнительно три месяца переносится срок уплаты налогов и сборов, рассрочка по их уплате, а также перенос сроков предоставления отчетности. «У предпринимателя будет время для восстановления деловой активности», — добавил руководитель управления ФНС по РТ.

Напомним, 20 октября депутаты Госсовета РТ поддержали законопроект о внесении изменения в статью 6 закона Татарии «О транспортном налоге».

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