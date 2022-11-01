Казань, 1 ноября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Татарии призванным на военную службу по мобилизации или по контракту не нужно оплачивать налоговые уведомления, для них предусмотрена отсрочка и некоторые льготы. Об этом 1 ноября сообщил руководитель управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Он напомнил, что наступает срок уплаты имущественных налогов за 2021 год. Полученные ранее налоговые уведомления мобилизованным жителям исполнять не нужно, так как будут сформированы новые уведомления с другим сроком уплаты налога.

«Законом Республики Татарстан жители нашей республики, призванные в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 год. Но это касается только одного транспортного средства, которым владеет мобилизованное лицо», — уточнил руководитель управления ФНС по РТ.

В республике мобилизованным предпринимателям предоставят отсрочку по предоставлению декларации и уплате налогов. По отношению к ним налоговые проверки не назначаются и счета не блокируются, добавил Сафиуллин.

Для этой категории налогоплательщиков на время прохождения службы и дополнительно три месяца переносится срок уплаты налогов и сборов, рассрочка по их уплате, а также перенос сроков предоставления отчетности. «У предпринимателя будет время для восстановления деловой активности», — добавил руководитель управления ФНС по РТ.

Напомним, 20 октября депутаты Госсовета РТ поддержали законопроект о внесении изменения в статью 6 закона Татарии «О транспортном налоге».

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