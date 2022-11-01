Вашингтон, 1 ноября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Производственная активность в США в октябре 2022 года росла самыми медленными темпами почти за два с половиной года. При этом затраты предприятий на производственные ресурсы продолжили снижаться седьмой месяц на фоне агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой для охлаждения спроса и обуздания инфляции, сообщает 1 ноября Reuters.

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Институт управления поставками (ISM) сообщил 1 ноября, что его индекс деловой активности в производственном секторе упал в октябре до 50,2, что является самым низким показателем с мая 2020 года.

Напомним, что в сентябре показатель упал до 50,9, а августе он составил 52,8. Руководство ISM заявило, что падение индекса отражает адаптацию компаний к потенциальному снижению спроса в будущем. Показатель выше 50 указывает на расширение производства в обрабатывающей промышленности, на которую приходится 11,9% экономики США.