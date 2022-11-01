Калуга, 1 ноября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Школьный музей: цифровой формат» подвели в Калужской области. Конкурс проходил с июня по октябрь 2022 года и в нём приняли участие 14 школьных музеев области — десять городских и четыре сельских. Об этом 1 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора Калужского объединенного краеведческого музея, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» кандидат исторических наук Виталия Бессонова.

Пресс-служба правительства Калужской области

В третий раз по инициативе оргкомитета «Наша Победа» в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Историческая память» проводится всероссийский конкурс цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат». По итогам регионального этапа конкурса в номинации «Лучший городской школьный музей» первое место занял музей истории и развития средств связи и радиолюбительства «Электрон» средней школы №15 г. Калуги, второе место поделили школьный музей Победы «Память сердца» школы №45 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова г. Калуги и музей боевой и трудовой славы Сухиничского центра дополнительного образования, на третьем месте — комплексный историко–краеведческий музей ратной славы школы №25 г. Калуги, музей боевой и трудовой славы калужан лицея №48 г. Калуги и музей боевой славы имени 60-летия СССР СОШ №1 имени Героя Советского Союза. В номинации «Лучший сельский школьный музей» первое место занял музей Боевой Славы Шайковской школы №1 железнодорожная станция Шайковка Кировского района области, второе место поделили музей Боевой славы основной общеобразовательной школы село Высокиничи Жуковского района области, Историко-краеведческий музей школы №2 им. И. С. Унковского посёлок Воротынск Бабынинского района области, третье место занял музей «Русская старина» основной общеобразовательной школы №35 г. Калуги.

Культурно-историческая работа со школьниками является одним из приоритетов народной программы «Единой России». В 2020 году конкурс школьных музеев был посвящен памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в 2021 году — работе следопытов школьных музеев на тему: «Неизвестный солдат». Победители регионального этапа, занявшие первое место в каждой номинации, будут представлять Калужскую область на федеральном этапе конкурса.

«По-разному складывается судьба школьных музеев. В формировании экспозиций многих из них принимали активное участие и сами ветераны, и члены семей известных участников Великой Отечественной войны. При этом часто создавались уникальные собрания. Конечно же, их введение в общественный оборот через доступ к ним с помощью современных технологий является одним из важных шагов», — отметил Виталий Бессонов.