Бишкек, , 17:16 — REGNUM Киргизия занимает 81-е место среди 193 стран в рейтинге развития электронного правительства (E-Government Development Index). Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

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В ведомстве отмечают, что за последние восемь лет республике удалось подняться на 20 позиций, значительно улучшив показатели качества онлайн-услуг госорганов, телекоммуникационной связи и вовлечённости населения.

Также Киргизия поднялась на 79-е место в рейтинге электронного участия граждан (E-Participation Index), который отражает доступ населения к публичной информации, и привлечение к участию и обсуждению госполитики и услуг.

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