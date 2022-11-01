Москва, 1 ноября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. «Ёлка телеканала Мульт» в московском концертном зале Crocus city hall станет главным семейным событием новогодних каникул, обещает ее организатор, продюсерский центр «Седьмая радуга», празднующим 25-летний юбилей, совместно с ВГТРК и ведущим детским телеканалом «Мульт». Все звездные бренды и знакомые персонажи телеканала соберутся в Crocus City Hall с 24 декабря 2022 года по 7 января 2023 года.

«Седьмая радуга» «Ёлка телеканала Мульт» в московском концертном зале Crocus city hall станет главным семейным событием новогодних каникул

Сюжет «Ёлки телеканала «Мульт» развернётся в мультимире, где соберется сильная и дружная команда: Сказочный патруль, Кощей, Ми-ми-мишки, Лео и Тиг, Кошечки-Собачки и главный зимний волшебник Дед Мороз. Зрителям обещают беспрецедентный размах, колоссальный бюджет, интерактивные игры, невероятные визуальные спецэффекты и незабываемые впечатления для всей семьи.

За ежегодным новогодним шоу в «Крокусе» закрепилась репутация самой масштабной и высокобюджетной детской ёлки страны. В портфолио команды порядка 800 шоу, которые посетило более 6.5 миллиона зрителей. Шоу 2022-2023 обещает быть особенным благодаря самым современным сценическим технологиям, фантазийным костюмам и сотням артистов в команде. Билеты уже можно приобрести на сайте по привлекательной цене