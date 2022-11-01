Брянск, , 17:13 — REGNUM Обладателями приза «Лучший актёрский дуэт» стали артисты брянского ТЮЗа Оксана Башкатова и Александр Исаев, сообщает 1 ноября пресс-служба правительства региона.

Букет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Коллектив участвовал в одном из самых масштабных театральных событий 2022 года в России — международном фестивале-форуме «Сверкающие грани театра» в Кемерово. За призы боролись более 100 театров. Брянские артисты покорили жюри спектаклем «Как Зоя гусей кормила» по пьесе Светланы Баженовой.

В мае 2022 года спектакль брянского ТЮЗа стал лауреатом международного театрального фестиваля «Поговорим о любви» в Новошахтинске.