Вашингтон, , 17:17 — REGNUM Глава отдела рекламы социальной сети Twitter Сара Персонетте покинула свой пост на прошлой неделе, что внесло еще большую неопределенность для рекламодателей, задающихся вопросом о том, как изменится компания под руководством нового директора Илона Маска, сообщает 1 ноября Reuters.

Twitter Spencer E Holtaway

Персонетте, занимавшая должность директора по работе с клиентами, присоединилась к другим экс-руководителями соцсети, покинувшим компанию, включая бывшего генерального директора Twitter Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала, которых Маск уволил на прошлой неделе.

Напомним, ранее Маск заявил, что временно взял на себя единоличное управление этой компанией. При этом предприниматель также назначил на ключевые позиции в Twitter более 50 сотрудников из своей компании Tesla.

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