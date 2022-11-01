Нижний Новгород, , 17:10 — REGNUM На срочную службу в Вооружённые силы России осенью 2022 года планируют призвать 1,7 тысячи жителей Нижегородской области. Об этом пишет председатель регионального законодательного собрания Евгений Люлин в своем телеграм-канале 1 ноября.

Призыв Mil.ru

Глава нижегородского парламента отмечает, что осенний призыв в нынешнем году стартует на месяц позже обычного срока, чтобы не перегружать военкоматы и развести частично мобилизованных и новобранцев.

По его словам, отсрочку от призыва получили IT-специалисты 195 профессий, студенты дневных отделений, временно негодные по здоровью, отцы двух и более детей, а также те, кто ухаживает за немощным родственником.

Напомним, что в общей сложности на службу в российской армии планируют призвать 120 тысяч человек из столицы и всех регионов России, что почти на 6% или 7,5 тысяч меньше, чем весной.

Служба по призыву длится 12 месяцев, а альтернативная служба — 18 месяцев на гражданских должностях в военных учреждениях или 21 месяц в гражданских учреждениях.