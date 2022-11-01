Бишкек, 1 ноября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. За последний год показатели Киргизии несколько ухудшились, в результате чего республика опустилась на одну строчку и оказалась на 100-м месте среди 140 стран мира в рейтинге верховенства права, составленном аналитиками международной организации «World Justice Project».

Nicolas Raymond Флаг Киргизии

Среди стран Туркестанского региона лучшим по-прежнему остаётся Казахстан, расположившийся на 65-м месте. Затем следует Узбекистан, которому досталось 78-е место.

Таджикистан и Туркмения в рейтинг традиционно не входят из-за закрытости этих стран.

Лидерами рейтинга вновь стали Дания, Норвегия и Финляндия. Также в топ-5 смогли попасть Швеция и Нидерланды.

Наихудшие показатели верховенства права, по мнению авторов рейтинга, у Венесуэлы, Камбоджи, Афганистана, Конго и Гаити.

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