Пермь, 1 ноября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В Перми девушку задержали за хищение 20 велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что 20-летняя гражданка промышляла с июля по сентябрь. Кражи совершались в нескольких районах города. На случай, если велосипед был пристегнут, девушка имела при себе кусачки.

Похищенное девушка сбывала, в том числе через комиссионные магазины. На период предварительного расследования её заключили под стражу.