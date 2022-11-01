Нижний Новгород, , 17:07 — REGNUM Вручение повесток жителям Нижегородской области в рамках частичной мобилизации прекращается. Об этом сообщил спикер регионального законодательного собрания Евгений Люлин в своем Telegram-канале.

Мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

Читайте также: Более 331 млн рублей выделят на поддержку семей мобилизованных нижегородцев

«Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме», — отмечает он.

Глава нижегородского парламента подчёркивает, что в дальнейшем военкоматы в Нижегородской области будут заниматься только приёмом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Читайте также: Мобилизованным нижегородцам помогут гасить проценты по кредитам