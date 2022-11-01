Салехард, 1 ноября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Кибердружина Ямала разоблачила мошенников, действующих якобы от имени жены мобилизованного. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Киберпреступность

В пабликах Салехарда в социальных сетях 1 ноября 2022 года появился пост с мольбами о помощи якобы от жены мобилизованного с грудным ребёнком на руках. Мол, мужа мобилизовали, деньги в полном объёме мужу не заплатили, кредит не дают, мест в детском саду нет, жить не на что и есть нечего.

Были организованы поиски жалобщицы. В реестрах социальных служб и военкомата бойца с фамилией, обозначенной в фейковом аккаунте нет. Со всеми родственниками мобилизованных связь налажена и необходимая помощь оказывается, отметили в организации.

«Наши специалисты готовы были привезти женщине набор продуктов, однако, по телефону, который мошенники сбросили для денежного перевода, никто не ответил и адрес для доставки продуктового набора не сообщил», — отметили в кибердружине Ямала.

Дружинники просят земляков, прежде чем переводить деньги для помощи неизвестным лицам, необходимо выяснить реальность их существования.